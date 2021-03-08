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    Batman, Diktepe köyü

    Diktepe köyünü 2 yıldır kadınlar yönetiyor: 'Muhtarlık maaşı alıp oturmak yerine sorunları çözdük'

    © Fotoğraf : ANKA
    Türkiye
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    Batman'ın Merkez ilçesine bağlı Diktepe köyünü yaklaşık 2 yıldır kadınlar yönetiyor. "Muhtarlık maaşı alıp oturmak yerine kadınlar ile birlikte sorunları çözdük" diyen köy muhtarı Emine Doksal, kadınların temsiliyetinin artması gerektiğinin altını çizdi.

    Türkiye’de 50 bin 157 muhtardan yalnızca yüzde 2.2’si yani 1086’sı kadın muhtar olarak görevlerini sürdürüyor. ANKA'nın haberine göre, Batman’ın Merkez ilçesine bağlı Diktepe köyü de yüzde 2.2’lik dilimde yer alıyor. Bu köyü 2 yıldır kadın muhtar Emine Doksal, kadın azalarıyla beraber yönetiyor. Doksal, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde erkek adaylara karşı başarı kazandıklarını vurgulayarak, “Kadınlar her alanda başarılıdır” dedi.

    ‘Sorunları sohbet ederek birlikte çözüyoruz'

    Evli ve iki çocuk annesi Doksal, yıllardan bu yana köylerinde çeşitli sorunların olduğunu ve bunları çözerken zorlandıklarını ifade etti. Köyün sorunlarının çözümü için kadınların bir araya gelip yönetime talip olduğunu belirten Doksal, muhtar seçildikten sonra yaptıklarını şöyle anlattı:

    • “Benim için güzel bir iki yıl oldu. Hem öğretici hem de kendi köyüme hizmet ettiğim için mutluyum. Muhtar seçildiğimde ilk iş olarak köyümüzün ulaşım sorunu vardı. Merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta köyümüz. Mezraların ise 10 kilometreye kadar uzaklıkları var ve en önemlisi de köyümüzde herkeste özel araçları yok. Alışverişten tutalım da çalışmak için merkeze gidiyoruz. Herkesin özel aracı da bulunmuyor. O yüzden önce bu sorunu çözmek amacıyla dönemin Batman Belediyesi’ne başvuruda bulundum. Ve talebimizi kabul etti. Köyümüzün meydan kısmına bir durak yapılarak sabah öğle ve akşam olmak üzere günde üç sefer düzenlenmeye başladı.
    • Ardından köyümüzün sokakları çamurlu olduğundan İl Özel İdare’ye başvuru yaparak kilit taşı döşemesi yaptırarak bu sorunu da çözdük. Bunun dışında irili ufaklı kimi sorunları daha düzelterek köye hizmet ettik.
    • Muhtarlık maaşı alıp oturmak yerine kadınlar ile birlikte bu sorunları çözdük. Çoğu zaman da sorunları bire bir konuşarak, sohbet ederek birlikte tespit edip birlikte çözüyoruz.
    • Bize bağlı iki mezra var ve ne yaptık ise aynısını mezralarımız için de yaptık. İki mezramızın da temel sorunu olan su sorununu hep birlikte imza da toplayarak evlere temiz içme suyunun gelmesini sağladık.
    • Kimi halledilmemiş sorunlar da var ve onları da yapmak için çaba sarf ediyoruz. Şu an ise köyümüzün en temel sorunu çocuklar için oyun alanıdır. Köyde çocukların da en çok istediği şeylerden birisi park ve bunun olması için çabalıyoruz.
    • Bir de buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Köyümüzün önünden karayolu geçiyor ve acil bir altgeçide ihtiyacımız var. Çünkü yol virajlı ve araçlar hızlı geçiyor. Okula giden çocuklar ve hayvan sürüleri için büyük bir tehlike bunun da yapılması için destek bekliyoruz.

    Yerel seçimlerin yapıldığı dönemde en büyük desteği kadınlardan aldığını ve bu desteğin de kendisini cesaretlendirdiğini vurgulayan Doksal, “Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bu köyü iki yıldır kadınlar yönetiyor. Ve siyaset başta olmak üzere yaşamın her alanında kadınların önde olmasını istiyorum. Benim de muhtar olmamı sağlayan kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği yok etmek içindi” dedi.

    ‘Kadınlar her yerde olursa şiddet sona erer’

    Muhtarın dört azasından biri olan Rahime Doksal ise köylerine kadın eli değdikten sonra eskisine göre daha güzelleştiğini belirtti. Tüm yönetimin kadınların ellerinde olmasından memnun olduklarını vurgulayan Doksal, şunları söyledi:

     “Ayda bir muhakkak tüm evleri ziyaret ediyoruz. Pandemi sürecinde bunu gerçekleştiremedik ama öncesinde yapıyorduk. Ve bunu yaptığımız için de herkes bu durumdan memnundu. Bizim içinde güzel bir deneyim oldu. Ve bu başarımızın örnek olmasını ve sadece muhtarlıkta değil her yerde kadın temsiliyeti artmalıdır… Kadınlar her yerde olmalıdır. Erkek nasıl ki her yerde olabiliyor ise kadınlar da aynı şekilde olmalıdır. Eğer kadınlar her yerde olursa kadınlara uygulanan şiddet, cinayetler de sona erecektir. Kadın ve erkek bir ve eşittir. O yüzden kadınlar hayatın her alanında olmalıdır.” 

    ‘Kadın eli nereye değerse erkeklere göre daha güzel oluyor’

    Köy sakinlerinden Hüsnü Ücan ise erkeklerin yapamadığını kadınların başardığını belirterek, “Seçimden önce çekincelerimiz vardı. Ama iki yılın sonunda yanıldığımızı anladık memnunuz. Kadın eli nereye değerse erkeklere göre daha güzel oluyor” dedi. 

    Lamia Bayar ise “Kadın cinayetleri olmasın. Muhtarımızdan çok memnunuz. Köyümüze su getirdi. Ulaşım sorununu çözdü. Kadınlar yönetirse güzel olur” diye vurguladı.

    Etiketler:
    Kadın, çözüm, Muhtar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Batman
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