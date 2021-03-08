Bakan Selçuk: Sözüm ona kadın hakları savunucuları yereldeki haksızlık ve tacizlere ses çıkarmıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sözüm ona kadın hakları, işçi hakları savunuculuğu yapanlar ne yerel yönetimdeki haksızlıklara ne de kendi içlerindeki şiddet taciz gibi olaylara ses çıkarmıyorlar" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de Türkiye İş Kurumu aracılığıyla kadın çalışanların bulunduğu işletmeleri, daha fazla teşvik vererek desteklediklerini, sendikalı kadınların sayısının artmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Hak-İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katılan Selçuk, şöyle konuştu:

"21. yüzyılda hak ve adaletten bahsederek sözde emek savunuculuğu yapanların yerel yönetimlerde sendikalı işçilerimize yaptıkları zulme de tanık olmaktayız. Ne acıdır ki aynı zihniyetin kendi içlerinde yaşanan tacize, tecavüze, şiddete hiçbir ses çıkarmadığının da şahidiyiz. Günlerdir bunların suskunluğunu, gündem değiştirme çabalarını da izliyoruz. Sözüm ona kadın hakları, işçi hakları savunuculuğu yapanlar ne yerel yönetimdeki haksızlıklara ne de kendi içlerindeki şiddet, taciz gibi olaylara ses çıkarmıyorlar."

Değerler ile barışamayan zihniyetlerin kadınlara yaptıklarına tanıklık ettiklerini belirten Selçuk, bunun en vahim örneğinin 28 Şubat sürecinde yaşandığını kaydetti. Bakan Selçuk, "28 Şubat'ın en büyük mağduru kadınlar oldu ve biz 28 Şubat sürecinde kadınların emek ve haklarının nasıl hiçe sayıldığına şahit olmuştuk. Milletimiz inanıyorum ki bu vahim zihniyete bir daha asla izin vermeyecek. 'Bin yıl sürecek' diyorlardı sürmedi ve sürmeyecek inşallah" diye konuştu.

'Aileye yoğun saldırı var'

Bakan Selçuk, son zamanlarda önem verdikleri konulardan birisinin aileye yönelik yoğun saldırı olduğuna işaret ederek, kadınların ailelerine sahip çıkacaklarını ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için dik durmaya devam edeceklerini vurguladı. Türk kadınlarının, "Büyük Türkiye" vizyonunun öznesi olmaya devam edeceğini kaydeden Selçuk, eğitimden sağlığa, bürokrasiden siyasete, kültürden sanata her alanda daha fazla yer aldıklarını dile getirdi.

'Sendikalı lider kadın sayısı artacak'

Sendikalı kadın sayısının arttığını kaydeden Selçuk, "Sendikalı lider kadınlarımızın da sayısı artacak. Bütün bu konularda bütüncül bir perspektiften bakmayı da önemsiyoruz. İstihdam alanında da kendi farklılığı ve kabiliyetleri ile emeği zenginleştiren kuvvet, kadınlar. Kadınlarımızın her alandaki özgüveni ve üretkenliğinin artması bizi son derece gururlandırıyor. Bu sayede kadını ile erkeği ile çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'Kadın sağlığı konusunda büyük ilerlemeler kaydedildi'

Kadın sağlığı konusunda da son 18 yıldır büyük ilerleme kaydettiklerine dikkati çeken Selçuk, böylece kadınların, genel sağlık sigortası sayesinde daha etkin ve kolay şekilde sağlık hizmetlerine eriştiklerini bu sayede de hem anne ölüm oranlarının düşürülmesinin sağlandığını hem de doğum öncesi bakım hizmetlerinden daha etkin faydalanıldığını anlattı.

'Kadın vekil oranı yüzde 4'ten yüzde 17'lere geldi'

Kadınların eğitim seviyesindeki artışın en önemli sonuçlarından birisinin de artık karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları olduğunu vurgulayan Selçuk, "Siyasette kadın vekillerimizin oranı yüzde 4'lerden yüzde 17'lere gelmiş durumda. Öğretmenlerimizin neredeyse yüzde 60'ı, mimarlarımızın avukatlarımızın yarıya yakını da kadınlarımızdan oluşmakta. İstiyoruz ki yönetici seviyesindeki kadın sayımız da artsın. İnanıyoruz ki bu konuda bilincimiz, farkındalık artınca bu oran da artacak. Kamudaki çalışan kadınlarımızın yüzde 40'ına yakını kadın. Ve biz hem işçilerimizin hem de memurlarımızın sendikalaşma ve kadınlarımızın daha fazla sendika üyesi olmasında da ivmeleri ve eğilimleri pozitif bir şekilde görmekteyiz" diye konuştu.

Kadın girişimci oranlarının da yüzde 15'lerden yüzde 19'lara çıktığını aktaran Selçuk, kadın istihdamının artmasını önemsediklerini söyledi.

'İstiyoruz ki kadınlarımız iş hayatına katılırken aileleri konusunda ikilemde kalmasın'

Bakan Selçuk, en önem verdikleri konulardan birisinin de iş ve aile hayatı uyumunun sağlanması olduğunu vurguladı.

Bu noktada birçok çalıştay düzenlediklerini dile getiren Bakan Selçuk, "İstiyoruz ki kadınlarımız iş hayatına katılırken aileleri konusunda ikilemde kalmasın, hem iş hayatında başarılı olsunlar hem de ailelerinde sağlıklarını ve mutluluklarını devam ettirebilsinler" dedi.

Bu kapsamda doğum izninde düzenlemeler, analık hakkı, evde bakım destekleri, yarı zamanlı, esnek zamanlı çalışma gibi birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman birçok hakları tamamlamış bir Türkiye'miz var. Biz de hem SGK hem İŞKUR teşviklerimiz olarak, kadın çalışanları olan işletmelerimize daha fazla teşvik vererek onları desteklemeye devam ediyoruz. İŞKUR'un aktif işgücü programlarına katılan katılımcılarımızın yarıdan fazlası kadın."