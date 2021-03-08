MSB: Bitlis'teki askeri helikopter kazası olumsuz hava şartları ve görüşün kaybedilmesi nedeniyle meydana geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan helikopter kazasıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve görüşü kaybetmesi nedeniyle olayın meydana geldiği değerlendirilmektedir" dendi.

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kaza kırım ekibinin 5 Mart 2021 tarihinde bölgeye intikal ettiği ve olay yerindeki çalışmalarını tamamladığı bildirilen açıklamada, kazaya dair detaylara da yer verildi.

Buna göre kazaya helikopterdeki bir arıza değil, olumsuz hava koşulları ve bu nedenle görüş mesafesinin bir anda kaybedilmesi yol açtı.

Bakanlıktan paylaşılan bilgiler şöyle:

"8. Kor.K. Korg. Osman Erbaş tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 04 Mart 2021 tarihinde, Elazığ - Erciş - Tatvan - Muş - Bingöl - Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır.

04 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir. Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1. pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52’de Elazığ - Erciş - Tatvan rotasında başlanmıştır.

İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23’te Bingöl’e iniş yapılmıştır.

Tatvan Bölgesindeki hava şartları takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesi beklenmiş, hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55’te Tatvan’a intikal etmek üzere Bingöl’den kalkış yapılmıştır.

İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır. Ancak 04 Mart 2021 saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14:30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir.

Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14:41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve gündemdeki önemli konulara ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin ilk bilgiler de paylaşıldı.https://t.co/KlRsh7wUuy pic.twitter.com/ZvdAAM3ml8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2021