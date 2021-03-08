Tevfik Göksu: Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne Kadir Topbaş'ın adı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne geçtiğimiz günlerde vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adının verildiğini açıkladı.

Tevfik Göksu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne, Kadir Topbaş Meydanı ve Gösteri Merkezi adının verildiğini duyurdu.

Göksu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yenikapı’da bulunan Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'nin adını, İBB AK Parti Grubumuzun teklifiyle Kadir Topbaş Meydanı ve Gösteri Merkezi olarak değiştirdik. Bu vesileyle Kadir ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz."

Yenikapı’da bulunan Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'nin adını, İBB AK Parti Grubumuzun teklifiyle Kadir Topbaş Meydanı ve Gösteri Merkezi olarak değiştirdik.



Bu vesileyle Kadir ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/jZtX3Hugy4 — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) March 8, 2021

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