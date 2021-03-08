Tevfik Göksu: Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne Kadir Topbaş'ın adı verildi

Tevfik Göksu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne, Kadir Topbaş Meydanı ve Gösteri Merkezi adının verildiğini duyurdu.
Göksu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yenikapı’da bulunan Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'nin adını, İBB AK Parti Grubumuzun teklifiyle Kadir Topbaş Meydanı ve Gösteri Merkezi olarak değiştirdik. Bu vesileyle Kadir ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz."
Yenikapı’da bulunan Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'nin adını, İBB AK Parti Grubumuzun teklifiyle Kadir Topbaş Meydanı ve Gösteri Merkezi olarak değiştirdik.— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) March 8, 2021
Bu vesileyle Kadir ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/jZtX3Hugy4
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