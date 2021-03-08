Diyarbakır’da 8 Mart mitingi: Buradayız, birlikteyiz, dayanışıyoruz

Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen miting ile kutlandı. Dicle Amed Kadın Platformu (DAKP) öncülüğünde “Kadın kırımına karşı yaşamı, tecride karşı özgürlüğü savunuyoruz” sloganıyla İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge HDP, CHP, TİP ile ESP gibi siyasi partilerin yanı sıra çok sayıda kadın örgütü üyelerinin yanış sıra yüzlerce kadın katıldı. Meydanı’nın birçok noktasına “Kadın cinayetleri, tacizler ve tecavüzler politiktir”, “Eşit ve özgür bir yaşam için hayatlarımıza sahip çıkıyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” gibi pankartlar asılırken, atılan sloganlarla kadın cinayetlerine tepki gösterildi. Bariyerle çevrilen miting alanına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu istendi.

‘Buradayız, birlikteyiz, dayanışıyoruz’

Yöresel kıyafetli kadınların renkli görüntüler oluşturduğu kadın mitingi, öldürülen kadınların anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Mitingde Tertip Komitesi adına konuşan Songül Kapancı, kadınların bir kez daha önlerine konulan engelleri aşarak alanlara aktığını belirterek, “Selam olsun bizi bugünlere taşıyan kadınlara, zindandaki kadınların direnişine, selam olsun yaşamı güzelleştirmek için mücadele edenlere ve yaşamını yitirenlere. Buradayız birlikteyiz dayanışıyoruz, özgür yaşam yolunda ilerliyoruz. Bugün özgür zılgıtlarımızı alandan güneşe göndereceğiz. Bir kez daha hep birlikte savaşlara karşı yaşamı, köleliğe karşı özgürlüğü savunuyoruz diyoruz” dedi.

Dünya Kadın Yürüyüşü, mitinge mesaj gönderdi. Okunan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Derinleşen neoliberalizm kadınların halkları ve gezegeni yaşamını kırılganlaştırırken Kovid-19 pandemisi bu sistemin eşitsizliklerini ve tuzaklarını apaçık ortaya koymuştur. Hayatı savunmanın aciliyeti bizim yıllardır savunduğumuz şeyin bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Bu sistemi yıkmak acil ihtiyaçtır. Mücadelemiz enternasyonalist bir mücadeledir. Öz örgütlüklerimiz feminist taban dayanışmasını kendi topraklarımızdaki günlük eylemliklerimiz yoluyla gerçekleştirmektedir. Birleşik bir şekilde yürüyor ve hikâyelerimizi yeniden yazıyoruz. Feminizmimiz feminist ekonomiyi, ekonomiyi, dayanışmayı, karşılıklı ilişkilenmeyi, bağımsızlığı, özerkliği ve halk iktidarını ifşa ediyoruz. Dünyanın her yerinde 8 Mart’ta ve yılın her gününde sömürülen ve hiyerarşilerden arınmış bir dünya için mücadele ediyoruz. Yaşamak için direniyor dönüştürmek için yürüyoruz".

Ardından konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, “Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar zulüm etseler de ne kadar ötekileştirseler de yok saysalar da bugün kadınlar alanlarda özgürlüğü, tecride karşı direnişi, bağımsızlığı, barışı, demokrasiyi haykırıyorlar. Bütün dünyada kadınlar direniyor, Kürdistan’da, Ortadoğu’da, Türkiye’de kadınlar direniyor. Faşizme karşı, ötekileştirmeye karşı, yoksulluğa karşı, emeği sömürmeye karşı bütün alanlarda kadınlar seslerini bir yaptılar ve faşizme mesajını iletiyorlar. Kadınlar yıllardır eşit bir yaşam için mücadele ediyorlar. Mücadeleleriyle elde ettikleri kazanımları, bugün faşist ittifaklar tarafından yok sayılmak isteniyor. Asla kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden, eşit temsiliyetten, eşbaşkanlıktan vazgeçmeyeceğiz. Biz kadın mücadelesinden, kadın özgürlük çizgisinden vazgeçmeyerek özgürlük mücadelesi veriyoruz. Alanlarda, sokaklarda, mecliste, hastanede, okulda, hayatın her alanında, dünyanın her bir yerinde mücadele edeceğiz. Kazanımlarımızı koruyup büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

‘Kadınların mücadelesi sizin bitişiniz olacak’

Aydeniz konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyayı değiştirecek olan kadınlar, enerjinizi bugün bütün dünya izliyor. Amed’ten, Van’dan, İstanbul’dan izliyor. Buradan Kürt kadınları olarak, kazanımlarımızı korumak için Türkiyeli kadınlarla yan yana geleceğimizi, faşizmden, kadın düşmanlarından, Kürt düşmanlarından her beraber kurtulacağımızı vurgulamak istiyorum. Bugün bütün alanları doldurarak, faşizme karşı özgürlüğü, isyanımızı büyüteceğimizi yeniden yeniden söylemek istiyoruz. Kadın katliamlarına karşı, yok saymaya karşı, tecride karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. İktidarlara, kadınları yok sayanlara, eksik görenlere seslenmek istiyoruz: Kadınların mücadelesi sizin bitişiniz olacak, özgür bir toplumun inşası olacak".

Miting, şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.