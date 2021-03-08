Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Sanatçı Rasim Öztekin, hayatını kaybetti.

Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Öztekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Cevdet Uğur, "Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır" demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Öztekin’in “Yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini” duyurdu.

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/0SOZYIAg7e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2021

Başsağlığı mesajları

Öztekin'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasetçilerden ve ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

Başımız sağolsun. Çok üzgünüz... Işıklar içinde uyu Rasim Öztekin. https://t.co/b9yhqNmzIV — Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) March 8, 2021

Sıkı Galatasaray taraftarı olan Öztekin için Galatasaray Futbol Kulübü ise, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız" diyerek bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/cgwnwaRkMW — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 8, 2021

Ferhan Şensoy, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Rasim Öztekin'e devretmişti

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959'de İstanbul'da doğdu.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babası da olan Öztekin Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu.

Sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

Başımız sağolsun. Çok üzgünüz... Işıklar içinde uyu Rasim Öztekin. https://t.co/b9yhqNmzIV — Ortaoyuncular (@Ortaoyuncular) March 8, 2021

​2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.

Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'un kendisine devrettiği Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, 20 Eylül 2020 tarihinde Şevket Çoruh'a devretmişti https://t.co/w8DfiGvqIL pic.twitter.com/S7FyXgUzjT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2021

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı.

1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı.