Oğlunu boğarak öldüren baba polisi arayıp 'Ben birini öldürdüm' dedi

Oğlunu boğarak öldüren babanın son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı belirtildi.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki İ.K., evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm" dedi.

Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı. İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.