İstanbul’da 13 ilçede IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD’e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde harekete geçen emniyet güçleri, örgüt yanlısı faaliyet gösteren, Afganistan, Irak ve Suriye gibi çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu bazı şüphelileri tespit etti.

Bu kapsamda IŞİD bağlantılı olduğu ifade edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için 13 ilçede 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 14 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheli Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.