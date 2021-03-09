Hürriyet yazarı Fırat: En azından alanda görev yapan gazetecilerin risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de ocak ayında başlayan aşılama süreciyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.
Aşılananların sayısının her geçen gün arttığını, yine de hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin tüm uzmanlar tarafından dile getirildiğini belirten Fırat, aşı olan siyasetçilerin birçok kesime göre daha rahat davrandığını söyledi.
"Bunu özellikle il kongrelerinde gördük. Bu tür programlara gönüllü gidenlerin yanı sıra, işi nedeniyle gitmek zorunda olanlar da var" diyen Fırat, buna örnek olarak gazetecileri gösterdi. Fırat, şunları kaydetti:
- "Gazeteciler gibi... Aşı olan siyaseti, gazeteciler her yerde takip ediyor. Gazeteciler sokaktan kongreye, hastaneye, siyasi parti merkezlerine kadar her yerde görev yapıyorlar. En azından alanda görev yapan arkadaşlarımızın risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?"
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