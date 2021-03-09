Hürriyet yazarı Fırat: En azından alanda görev yapan gazetecilerin risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?

Hürriyet yazarı Hande Fırat, koronavirüse karşı süren aşılama süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bazı gazetecilerin siyasi partilerin il kongreleri gibi programlara işi nedeniyle gitmek zorunda olduğunu belirten Fırat, "En azından alanda görev yapan arkadaşlarımızın risk grubuna alınarak artık aşılanması gerekmiyor mu?" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de ocak ayında başlayan aşılama süreciyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Aşılananların sayısının her geçen gün arttığını, yine de hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin tüm uzmanlar tarafından dile getirildiğini belirten Fırat, aşı olan siyasetçilerin birçok kesime göre daha rahat davrandığını söyledi.

"Bunu özellikle il kongrelerinde gördük. Bu tür programlara gönüllü gidenlerin yanı sıra, işi nedeniyle gitmek zorunda olanlar da var" diyen Fırat, buna örnek olarak gazetecileri gösterdi. Fırat, şunları kaydetti: