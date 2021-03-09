Şükriye Tutkun: 'Tayyip Erdoğan’ı baba gibi görüyorum' sözümü babasız büyüyenlerden başka kimse anlamaz

Sanatçı Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 2017 yılında yayınladığı ve geçen ocak ayında yeniden paylaştığı "Keşke benim de böyle bir babam olsa, ya da 'Keşke benim de babam olsa' diyesim geliyor" mesajıyla ilgili konuştu. Tutkun, "Sözümü benim yaşadıklarımı yaşayanlardan, babasız büyüyenlerden başka kimse anlamaz" dedi.

Sanatçı Şükriye Tutkun, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'e açıklamalarda bulundu.

Çocuk yaşta babası tarafından terk edildiklerini belirten Tutkun, "Babanız sizi niye terk etmiş?" sorusuna "Bir gün annemle kavga ediyorlar. Babam çekip gidiyor, boşanmak için falan da gelmiyor galiba. Yıllar sonra beni bulmak için geldiğinde ise trafik kazası geçiriyor" yanıtını verdi.

Daha sonra evlerinde babasının sebep olduğu çok büyük bir yangın çıktığını, annesinden sonraki eşinin ve iki kızlarının o yangında hayatını kaybettiğini ifade eden Tutkun, "Babam daha da iflah olmuyor. 59'unda vefat etti" diye konuştu.

Tutkun, "Hiç görüşme fırsatı bulmuş muydunuz?" sorusu üzerine de "İki kere. İkisinde de hastanedeydi. Yani toplasan bir saat konuşmuşluğumuz yok. Yani 'Tayyip Erdoğan’ı baba gibi görüyorum' sözümü, benim yaşadıklarımı yaşayanlardan, babasız büyüyenlerden başka kimse anlamaz" ifadesini kullandı.

Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 2017 yılında yayınladığı ve geçen ocak ayında yeniden paylaştığı "Keşke benim de böyle bir babam olsa, ya da 'Keşke benim de babam olsa' diyesim geliyor" mesajıyla ilgili konuşan Tutkun, şunları söyledi:

"Ya siz Tayyip Bey’in torunuyla olan o fotoğrafı gördünüz mü? O kadar güzel bir fotoğraf ki, açıkçası özendim. Çünkü ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Aslında aynı fotoğrafı, yanlış hatırlamıyorsam babamın ölüm yıldönümüydü, paylaşmıştım ben. O kare bir kez daha karşıma çıkınca yine paylaşayım dedim."

Sene 2017 "Keşke benim de böyle bir Babam olsa" demiştim sene 2021 oldu, linç edileceğimi bile bile, aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum. "Keşke benim Babam olsaymış" Ama benim değil tüm Türkiye'nin Babası. Babasızların babası. ⚘ https://t.co/1FomfW8Jh8 — Şükriye Tutkun (@SukriyeTutkun) January 5, 2021

​Tutkun, sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından Erdoğan ile görüşüp görüşmediklerine dair soruya da şu yanıtı verdi: