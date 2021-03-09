Ertuğrul Özkök: Ayasofya'nın baş imamı Boynukalın'ın açıklamalarının ilk sonucunu 15 gün sonraki anketlerde görürüz

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın kadın cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili "Bu açıklamanın 'Türkiye’de kadın hareketine büyük katkıda bulunacağına eminim'. Bunun ilk sonucunu da 15 gün sonraki anketlerde görürüz” görüşünü dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısının "Dünya Kadınlar Günü'nde en hayırlı konuşma İmamdan" başlıklı bölümünde, Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı paylaşıma değindi.

Özkök yazısında, şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya’nın öyle bir imamı var ki... Herkes kızıyor bense 'Devam imam efendi' diyorum. Neden mi? Çıkıp bir konuşma yaptı ve dedi ki: '1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün...' Yani açıkça, Anayasa’dan laikliğin kaldırılması çağrısı yaptı...

'Türk diline 'sloganik' gibi harika bir kelimeyi kazandırdı'

Bu açıklamasından 15 gün sonra bir anket sonucu yayınlandı. Türkiye’de 'Laik rejimde yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 75’ten yüzde 81’e çıkmış' Dün de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çıkıp bir konuşma yaptı. Bu defa, 'Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır' dedi. Türk diline 'sloganik' gibi harika bir kelimeyi kazandırdı... Ama dahası, bu açıklamanın da 'Türkiye’de kadın hareketine büyük katkıda bulunacağına eminim'. Bunun ilk sonucunu da 15 gün sonraki anketlerde görürüz..."

Boynukalın ne demişti?

Boynukalın, kadın cinayetleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır"