AK Parti Milletvekili Nergis: Erkekler kadınlardan daha çok öldürülüyor

Kadın cinayetleri haberlerinin abartıldığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, "Öldürülen erkek sayısı bu sayının 12 katı. Biz sadece kadınları ifade ediyoruz. Medya bu işin alıcısı olduğu için çok kullanıyor. Kadına karşı şiddet olaylarını çok kullanıyor, çok haberleştiriyor" dedi.