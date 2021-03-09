Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ile ilişkilerin daha da güçlendirileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

İki bakan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2022-2023 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında Tercüme Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Özbekistan'ı, bağımsızlığının 30. yılında bir kez daha tebrik eden Çavuşoğlu; Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Taşkent'te büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel'in Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan mektubunun bir kopyasını mevkidaşına takdim ettiğini belirtti.

Taşkent'e gelmeden önce Özbekistan'ın kadim şehirleri Urgenç, Hive, Buhara ve Semerkant'ı ziyaret ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Hem İslam, hem Türk dünyasının kültür başkentleri olan Hive ve Buhara'yı bir kere daha ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, açılma kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in birlikte aldığı Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun da açılışını birlikte yaptıklarını belirterek "İnşallah sadece Taşkent'le değil Özbekistan'ın her şehriyle gerek şehirlerimiz olarak gerek devletlerimiz olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız" dedi.

Herkese Özbekistan'daki tarihi güzellikleri ve şehirleri görmesini tavsiye eden Çavuşoğlu, bu çerçevede ulaşımın da kolaylaştırılması konusunu ele aldıklarını, Türk Hava Yolları ve Özbekistan Hava Yolları ile özel şirketlerin farklı şehirlere uçuş sayılarını artırması konusunu görüştüklerini ifade etti.

İkinci zirvenin hazırlıkları başlatıldı

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilk zirvede alınan kararların ve imzalanan anlaşmaların uygulamasının gözden geçirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, ikinci zirvenin hazırlıklarını başlattıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan ziyaretiyle gerçekleşecek olan ikinci zirvede de imzalamak amacıyla müzakerelerini yürüttüğümüz birçok anlaşma var. Onun listesini de takdim ettim. Özbekistan tarafından gelecek fikir ve önerileri de dikkate alarak, bu anlaşmaları nihai hale getirip zirve marjında imzalamak istiyoruz" diye konuştu.

'Serbest ticaret anlaşması müzakerelerine de başlamak istiyoruz'

Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında imzalanan iki anlaşmanın da her iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini söyledi.

Gelecek süreçte özellikle ticareti arttırmak için tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İmzayı attıktan sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerine de başlamak istiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ekonomik ilişkilere dair potansiyeli hayata geçirmek istediklerini belirterek "Özbekistan'ın ilk beş ticari ortağından biriyiz ve en çok yatırım yapan ülkeyiz" diye konuştu.

Mevkidaşıyla ulaştırma bağlarının güçlendirilmesini, savunma sanayisi, askeri ve güvenlik konularını, eğitim ve kültür iş birliğini ve ilişkilerin diğer boyutlarını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Muhterem (Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in iş birliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek" dedi.

Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında bulunduğu diğer şehirlerde ve Taşkent'te Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'ın daha da güzelleştiğini ve geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu da belirtti.

Kamilov'la Afganistan, Dağlık Karabağ, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki temasların bu yıl artacağını ve ilişkilerin daha da güçlendirileceğini kaydetti.

Kamilov: Türkiye Cumhuriyeti'ni stratejik ortak olarak takdir ediyoruz

Kamilov da Çavuşoğlu'nun Özbekistan'a yaptığı ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerin Özbek-Türk stratejik ortaklık ilişkilerini yeni düzeye çıkardığını, geleneksel Özbekistan-Türkiye ilişkilerine uygun olarak açık, verimli ve üst düzeyde gerçekleştiğini belirtti.

Bu görüşmelerde siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik, yatırım, askeri teknik, turizm, kültürel ve diğer alanlardaki ikili ilişkileri detaylı olarak ele aldıklarını kaydeden Kamilov, iş birliğinin durumunun ele alındığını, geleceğe ilişkin önceliklerin belirlendiğini ve henüz kullanılmayan iş birliği potansiyelinden istifade edilmesi konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Kamilov, görüşmelerin ikili iş birliğini geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası meseleler, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Konseyi kapsamındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik konularda tarafların tutumlarının benzerliğini bir kez daha gösterdiğini anlatarak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 2. toplantısının yapılması amacıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2021 yılında Özbekistan'a gelmesine ilişkin davetlerini bir kez daha ilettiklerini vurguladı.

Bugün imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2022-2023 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında Tercüme Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Özbek-Türk ilişkilerinin her alanda gelişmesine hizmet edeceğine inandığının altını çizen Kamilov, "Türkiye'yi dünyadaki yüksek siyasi, ekonomik ve kültürel potansiyele sahip ülke, Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ilkelerine esasen, uluslararası arenadaki güvenilir ve stratejik ortak olarak özellikle takdir ediyoruz" dedi.

Kardeş halkların refahı ve kalkınması, barış ve huzur içinde yaşamaları için giderek gelişmekte olan geleneksel dostluk, geniş kapsamlı ve uzun vadeli iş birliği ilişkilerinin yeni düzeye çıkarılması amacıyla tüm güç ve çabalarını seferber edeceklerini belirten Kamilov, "Özbekistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayan ve ülkemize samimi ilgi gösteren Türkiye Dışişleri Bakanı, aziz kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'na derin hürmetlerimi bir kez daha bildiririm. Ata yurdunuz Özbekistan'ın kapıları sizler gibi yakın kardeşlerimiz için her zaman açık" ifadelerini kullandı.