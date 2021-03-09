Kayıt
12:46 09 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz ​​Kamilov

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043985214_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_ffadbb37a37c1e7ad0dd5db6713b8f9d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103091043985396-disisleri-bakani-cavusoglu-ozbekistanin-reform-surecine-destegimiz-devam-edecek/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ile ilişkilerin daha da güçlendirileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

    İki bakan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2022-2023 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında Tercüme Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

    Özbekistan'ı, bağımsızlığının 30. yılında bir kez daha tebrik eden Çavuşoğlu; Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Taşkent'te büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu anımsattı.

    Çavuşoğlu, dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel'in Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan mektubunun bir kopyasını mevkidaşına takdim ettiğini belirtti.

    Taşkent'e gelmeden önce Özbekistan'ın kadim şehirleri Urgenç, Hive, Buhara ve Semerkant'ı ziyaret ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Hem İslam, hem Türk dünyasının kültür başkentleri olan Hive ve Buhara'yı bir kere daha ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum" ifadesini kullandı.

    Çavuşoğlu, açılma kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in birlikte aldığı Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun da açılışını birlikte yaptıklarını belirterek "İnşallah sadece Taşkent'le değil Özbekistan'ın her şehriyle gerek şehirlerimiz olarak gerek devletlerimiz olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız" dedi.

    Herkese Özbekistan'daki tarihi güzellikleri ve şehirleri görmesini tavsiye eden Çavuşoğlu, bu çerçevede ulaşımın da kolaylaştırılması konusunu ele aldıklarını, Türk Hava Yolları ve Özbekistan Hava Yolları ile özel şirketlerin farklı şehirlere uçuş sayılarını artırması konusunu görüştüklerini ifade etti.

    İkinci zirvenin hazırlıkları başlatıldı

    Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilk zirvede alınan kararların ve imzalanan anlaşmaların uygulamasının gözden geçirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, ikinci zirvenin hazırlıklarını başlattıklarını bildirdi.

    Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan ziyaretiyle gerçekleşecek olan ikinci zirvede de imzalamak amacıyla müzakerelerini yürüttüğümüz birçok anlaşma var. Onun listesini de takdim ettim. Özbekistan tarafından gelecek fikir ve önerileri de dikkate alarak, bu anlaşmaları nihai hale getirip zirve marjında imzalamak istiyoruz" diye konuştu.

    'Serbest ticaret anlaşması müzakerelerine de başlamak istiyoruz'

    Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında imzalanan iki anlaşmanın da her iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini söyledi.

    Gelecek süreçte özellikle ticareti arttırmak için tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İmzayı attıktan sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerine de başlamak istiyoruz" dedi.

    Çavuşoğlu, iki ülke arasında ekonomik ilişkilere dair potansiyeli hayata geçirmek istediklerini belirterek "Özbekistan'ın ilk beş ticari ortağından biriyiz ve en çok yatırım yapan ülkeyiz" diye konuştu.

    Mevkidaşıyla ulaştırma bağlarının güçlendirilmesini, savunma sanayisi, askeri ve güvenlik konularını, eğitim ve kültür iş birliğini ve ilişkilerin diğer boyutlarını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Muhterem (Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in iş birliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek" dedi.

    Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında bulunduğu diğer şehirlerde ve Taşkent'te Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'ın daha da güzelleştiğini ve geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu da belirtti.

    Kamilov'la Afganistan, Dağlık Karabağ, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki temasların bu yıl artacağını ve ilişkilerin daha da güçlendirileceğini kaydetti.

    Kamilov: Türkiye Cumhuriyeti'ni stratejik ortak olarak takdir ediyoruz

    Kamilov da Çavuşoğlu'nun Özbekistan'a yaptığı ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerin Özbek-Türk stratejik ortaklık ilişkilerini yeni düzeye çıkardığını, geleneksel Özbekistan-Türkiye ilişkilerine uygun olarak açık, verimli ve üst düzeyde gerçekleştiğini belirtti.

    Bu görüşmelerde siyasi-diplomatik, ticari-ekonomik, yatırım, askeri teknik, turizm, kültürel ve diğer alanlardaki ikili ilişkileri detaylı olarak ele aldıklarını kaydeden Kamilov, iş birliğinin durumunun ele alındığını, geleceğe ilişkin önceliklerin belirlendiğini ve henüz kullanılmayan iş birliği potansiyelinden istifade edilmesi konusunda mutabık kalındığını aktardı.

    Kamilov, görüşmelerin ikili iş birliğini geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası meseleler, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Konseyi kapsamındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik konularda tarafların tutumlarının benzerliğini bir kez daha gösterdiğini anlatarak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 2. toplantısının yapılması amacıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2021 yılında Özbekistan'a gelmesine ilişkin davetlerini bir kez daha ilettiklerini vurguladı.

    Bugün imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2022-2023 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında Tercüme Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Özbek-Türk ilişkilerinin her alanda gelişmesine hizmet edeceğine inandığının altını çizen Kamilov, "Türkiye'yi dünyadaki yüksek siyasi, ekonomik ve kültürel potansiyele sahip ülke, Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ilkelerine esasen, uluslararası arenadaki güvenilir ve stratejik ortak olarak özellikle takdir ediyoruz" dedi.

    Kardeş halkların refahı ve kalkınması, barış ve huzur içinde yaşamaları için giderek gelişmekte olan geleneksel dostluk, geniş kapsamlı ve uzun vadeli iş birliği ilişkilerinin yeni düzeye çıkarılması amacıyla tüm güç ve çabalarını seferber edeceklerini belirten Kamilov, "Özbekistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayan ve ülkemize samimi ilgi gösteren Türkiye Dışişleri Bakanı, aziz kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'na derin hürmetlerimi bir kez daha bildiririm. Ata yurdunuz Özbekistan'ın kapıları sizler gibi yakın kardeşlerimiz için her zaman açık" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Şavkat Mirziyoyev, Şevket Mirziyoyev, işbirliği, Abdulaziz Kamilov, reform, Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Milli Uzay Programı’nın 10 hedefi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet