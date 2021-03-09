Giresun'da koronavirüse karşı yeni karar: Türkiye'de ilk kez uygulanacak

Giresun'da koronavirüsle mücadele döneminde yeni bir karar alındı. Kentte 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacak.

Giresun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı. Söz konusu karar, Türkiye'de ilk kez uygulanacak.

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası verileceğine işaret edildi. Aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç tekil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kırmızı listedeki Aksaray kapanmıştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da da kontrollü normalleşme döneminde ilk kez alınan bir kararla önlem olarak pazar günleri bakkal ve manavlar da kapatıldı.

Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabiliyor. Aksaray'da ayrıca yoğunluğun ve bulaşın azaltılması amacıyla market ve benzeri iş yerlerinde indirim kampanyalarının yapılmaması kararı alındı.