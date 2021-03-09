Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" bilgisi verildi.
Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ucaOzOtr6M— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2021
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