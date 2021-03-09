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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Gazeteciye kalkan her el, demokrasiye kalkmış demektir

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Levent Gültekin'e yönelik saldırıya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bir gazetecinin düşüncelerini açıkladı diye tehdit edilmesi, saldırıya uğraması kabul edilemez. Gazeteciye kalkan her el, demokrasiye kalkmış demektir" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor.

    İlk olarak gazeteci dün akşam saatlerinde Levent Gültekin'e düzenlenen saldırıya değinen Kılıçdaroğlu, "Saldırıya öncelikle tepki veren iki kadın, teşekkür ediyorum. Düşüncelerini özgürce yazar, kalemini satmaz. Kendi düşüncelerini özgürce ifade eder" dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    • "Ama bir gazetecinin düşüncelerini açıkladı diye tehdit edilmesi, saldırıya uğraması kabul edilemez. Gazeteciye kalkan her el, demokrasiye kalkmış demektir. Kendisi 'Son zamanlarda sürekli tehdit alıyordum, memleketim adına üzülüyordum' dedi.
    • Buradan bütün basın çalışanlarına, düşüncelerini özgürce ifade eden gazetecilere selam gönderiyoruz. Kaleminizi satmadığınız sürece, kimi eleştirirseniz eleştirin yanınızda olacağız. Bizim eksiğimizi gösteren özgür medyadır. Özgür medyaya her zaman saygı duyacağız."

    Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Eğer İnsan Hakları Eylem Planı gerçek anlamda muhataplarına ulaşmışsa, bu davadan süratle beraat çıkması lazım" ifadesini kullandı.

    'Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak yola çıkacağız'

    Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında kadın haklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Grup toplantısına çok sayıda kadının katılmasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Burayı bir kır bahçesine döndürmüşsünüz, kadınlar var aramızda" dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    • "Hayatımızın her alanında kadın var. İnsanlığın gelişmesi, büyümesi. Dilimizi öğrenmesi, öğretilmesi. sevgiyi saygıyı, kahkaha atmayı kadınlardan öğreniyoruz. Peki kadınlar bir toplumun ikinci sınıf vatandaşı mı? Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak yola çıkacağız.
    • Çalışmak, sigortalı olmak kadının da hakkı. Hangi gerekçeyle kadın çalışmasın, üretmesin, emek harcamasın sadece evde otursun? Kadın da üretmek istiyor.

    'Kadınlar çalışırken örgütlü olmak, sendikalı olmak istiyorlar'

    • Kadınlar çalışırken örgütlü olmak, sendikalı olmak istiyorlar. Kadınların bu talebi haklı mı? Haklı. Birlikte mücadele, örgütlü olmak her zaman güçlü kılıyor. Kadınlar diyorlar ki 'Madem anayasada sosyal devlet var, neden gereği yerine getirilmiyor?' diyorlar. 'Kreş olması lazım, güven içinde çocuklarımızı bırakmamız lazım' diyorlar. Yerel seçimlerde bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şu talimatı verdim; 'Seçildiğiniz beldede yoksul mahallelerden başlayarak kreşler yapacaksınız.'
    • Değerli arkadaşlarım, kadın konukevi ya da yasadaki tanımıyla sığınma evi. Sosyal devletin yapması gereken yapılardan biri. Şiddete uğradığında, yalnız kaldığında devletin ona kucak açması, yaşamını sürdürebileceği bir mekanı sağlaması lazım. Bugün çok sayıda belediye bu görevi yapmıyor. Kadınlar evlerinden ayrılmak zorunda kaldığında gidecek yer bulamıyorlar."

    'Ne demek iyi hal indirimi?'

    Kılıçdaroğlu, bu noktada Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap'ın eski eşi E.M.'yi sokak ortasında, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darbettiği görüntülere de tepki gösterdi.

    Söz konusu görüntüyü sonuna kadar izlemeye yüreğinin dayanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    • "Sosyal medyanın en büyük yararı bu oldu. Bir görüntü Türkiye'yi salladı. Bu yapılır mı? Bir insana bu yapılır mı? Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir olaydı. Hukukun gereğinin yerine getirilmesi lazım. Ne demek hakimin karşısına çıkıp kıravat takınca iyi hal indirimi? Ne demek iyi hal indirimi? Pek çok kadının hala korktuğunu görüyoruz. Bunun da gereğinin yapılması lazım. "

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