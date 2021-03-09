Dolandırıcılık üzerine bilirkişilik yapan 69 yaşındaki kadın, evlilik vaadiyle 3.5 milyon TL dolandırıldı

ATV'da yayınlanan Esra Erol’da programına katılan 69 yaşındaki emekli mali müşavir Hatice Hanım, kendisinden 35 yaş küçük bir kişi tarafından tarafından evlilik vaadiyle 3.5 milyon TL dolandırıldığını anlattı

ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programına katılan 69 yaşındaki emekli mali müşavir Hatice Hanım, kendisinden 35 yaş küçük Mehmet Aydın tarafından evlilik vaadiyle 3.5 milyon TL dolandırıldığını söyledi.

Daha önce dolandırıcılık üzerine de bilirkişi raporu yazdığını söyleyen Hatice Hanım, kendisini dolandıran kişinin ünlü bir ailenin üyesi olduğunu, pırlanta ve altın işleriyle uğraşan bir holdingde çalıştığını söylediğini anlattı.

'Plastik cerrahların birçok kez ameliyatla düzelttiği yalanını söyledi'

Yedi kez buluştuğu, kendisini 52 yaşında tanıtan Mehmet Aydın'ın çok genç göründüğünden şüphelendiğini söyleyen Hatice Hanım, "Mehmet Aydın'ın genç göründüğünü söyleyince bir trafik kazası geçirdiğini bu kazada eşini kaybettiğini, yüzünün kazada dağıldığını ve plastik cerrahların birçok kez ameliyatla düzelttiği yalanını söyledi" diye konuştu.

33 yaşında olduğu ortaya çıktı

Hatice Hanım'ın 52 yaşında sandığı Mehmet Aydın'ın gerçekte 33 yaşında olduğu çıktı.

Değerli bir taşınmazı üzerine yapılacağı konusunda kandırılan yaşlı kadın, defalarca kez Mehmet Aydın isimli adama para gönderdiğini, bir süre sonra şüphelenmeye başladığını ve başına gelenleri sorgulamaya başlayınca da evlilik vaadiyle kandırıldığını anladığını dile getirdi.