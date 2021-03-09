Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, parti kapatma tartışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, "Herkes şundan emin olsun ki kapanan HDP olmaz" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'ye açıklamalarda bulundu.

HDP ile İYİ Parti arasında 'demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulmasını' öneren Demirtaş, 'İYİ Partili bazı siyasetçilerin faşizan söylemlerinin diyalog ve çözüm zeminini tahrip ettiğini' söyledi.

Demirtaş, parti kapatma tartışmalarıyla ilgili olarak ise "Herkes şundan emin olsun ki kapanan HDP olmaz" dedi.

'Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yoktur'

Devamında Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka açıklayacağız. Bize vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi.

Demirtaş, kamuoyunun iddia edilen vaatlerle ilgili ne kadar bilgiye sahip olduğu ve kendisinin de bir gün bu 'vaatlerle' ilgili konuşup konuşmayacağına dair soruyu cevaplarken bunların var olmadığını söyledi.

"Benim bildiğim gizli, tartışmalı, spekülatif hiçbir vaat yoktur. Vaat edilen ve edilmeyen her şey kamuoyunun bilgisi dahilindedir" diyen Demirtaş şunları ekledi:

"Asıl sorun, AKP'nin kamuoyuna açık vaatte bulunmaması ve adım atmamış olmasıdır. Çözüm süreci ne suça ne de suçlamaya konu olmayacak kadar ciddi, ahlaki ve meşrudur. Sayın Eş Başkanımız da eminim ki gizli bir şantaj unsurundan söz etmiyor. AKP'nin çözüm sürecini sahiplenmeyen, kriminal hale getiren tutumunu eleştiriyor ve bunu teşhir etmekten söz ediyor. Ama gerçekten kast ettiği şeyi, elbette kendisi izah edecektir."

Demirtaş, sürecin tümüyle yasal zeminde gerçekleştiğini de savundu: "Çözüm süreci tümüyle yasal ve ahlaki zeminde ilerlemiştir. Yöntemi eleştirilebilir ancak meşruiyeti, yasallığı ve ahlakiliği tartışma konusu bile yapılamaz. Çünkü biz, tümüyle iyi niyetle yaklaştık. Ölümleri durdurduk ve sorunun çözümünü çatışma zemini dışına taşımaya gayret ettik."