Mervenur Polat'ın iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Antalya'da 4.5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cansız bedeni bulunan Mervenur Polat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polat’ın Cüneyt Akyol tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın, geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu.

Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti.

Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Akyol , Mervenur Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti.

Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Akyol. tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

Cesedi kuryeyle göndermiş

Olayın ardından Cüneyt Akyol'un, dışarıdan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi.

Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekildeCüneyt Akyol'un Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4.5 aylık olduğu kaydedildi.

Sorgusu devam eden 6 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Kayseri’de toprağa verildi

Mervenur Polat'ın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kayseri’ye götürüldü. Kayseri'de Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, baba Atilla, anne Güler Polat ve yakınları katıldı.

Cenazede gözyaşı döken anne Güler Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi. Mervenur Polat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Güler Polat, kızının mezar taşını öperek gözyaşı döktü.