'Çok yüksek riskli' Edirne'de iki caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı

Koronavirüs salgınında 'çok riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, yoğunluk yaşanan cadde ve sokakların girişlerine sınırlama getirildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakların girişlerini demir bariyerlerle kapatırken, kentte çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle durduruldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107.43 iken son açıklanan haritada 180.1'e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan Edirne'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı.

Kent merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar caddesi ile Çilingirler caddesine girişlere sınırlama getirildi. Bu caddelerin bazı ara sokaklara girişleri ise tamamen kapatıldı.

Polis ekipleri, sınırlama getirilen caddelerin girişlerini demir bariyerlerle kapattı. Tedbirler kapsamında Saraçlar caddesinin 4 metrekareye 1 kişi olarak sınırlandırıldığı belirtildi. Girişlerini kısıtlama getirilen caddelere girişlerde HES kodu uygulaması getirileceği de kaydedildi.

Çay ocaklarının faaliyetleri durduruldu

Polis ekipleri sık sık anonslar yaparak vatandaşları alınan tedbirlere uymaları yönünde uyardı. Anonslarda, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen, rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya dikkat edelim" denildi.

Tedbirler kapsamında Edirne'de çay ocaklarının faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Kararla, çay ocakları bugünden itibaren 2 hafta süreyle faaliyetlerine ara verecek. Alınan karar, Edirne Kahveciler Odası tarafından üyelerine duyuruldu.