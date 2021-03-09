17 yaşındaki kız, su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladı

Samsun’da 17 yaşındaki Edanur Ç. , annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darp etti. Kaşı açılan Nurhan Y. tedaviye alınırken, Edanur Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Edanur Ç., Nurhan Y.’nin başına su şişeyle vurup darp etti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı. Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Edanur Ç., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olaya tanık olan sağlık çalışanı Mahir Karaca, şunları söyledi:

"Bir hasta gelmişti ve o sırada bir hastamızın kızı da buradaydı. Sekreter arkadaşımız da lavaboya gitmişti. Burada bulunan diğer arkadaşımız ise sekreterin geleceğini söyledi. Daha sonra kız, görevli arkadaşımıza hareket etti ve arkadaşımız da terbiyeli olmasını söyledi. Ardından tartışma devam etti, ben de buradaydım ve sessiz olmasını söyledim. Arkadaşımız, masadan kalktı ve kız, masada bulunan su şişesini arkadaşımızın kafasına vurdu. Daha sonra da darp etmeye başladı ve yumruk attı, ben de hemen müdahale ettim. Arkadaşımızın kaşı açılmıştı, hemen travma bölümüne gönderildi"