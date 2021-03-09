Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren adamın ifadesi: 'Onu öldüreceğimi anlattım, özür dileyerek öptüm'

10 yaşındaki çocuğu Hüseyin Kılınçer'i elleriyle boğarak öldüren İsmail Kılınçer’in ifadesinde "Oğlumu karşıma alarak onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü" dediği öğrenildi.

Konya'da dün (8 Mart 2021) 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Kılınçer'i elleriyle boğarak öldüren İsmail Kılınçer’in emniyetteki ifadesiyle ilgili bilgiler geldi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre bunun planlı bir cinayet olduğunu itiraf eden Kılınçer'in "Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Kendisinin geçmişte çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söyleyen Kılınçer’in "Ben çok günah işledim ve cehenneme gideceğim. Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. İnsan ne kadar yaşarsa o kadar çok günaha girer. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim" ifadesini kullandığı aktarıldı.