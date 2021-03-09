'Maltese Terrier' cinsi 23 köpek ele geçirildi: Piyasa değeri 150 bin lira

Bursa'da, yurt dışından getirdiği köpekleri kaçak olarak üretip, sosyal medya üzerinden sattığı tespit edilen A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın evi ile çiftliğinde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan ‘Maltese Terrier’ cinsi 23 köpek ele geçirildi.