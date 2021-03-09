İbrahim Zarap'ın sokak ortasında darbettiği Emriye M., yaşadıklarını anlattı: 'Gözümü hastanede açtım'

Samsun'da eski eşi İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında öldüresiye darbedilen Emriye M., yaşadıklarını anlattı. Zarap'ın kendisine yumruk attığını, yere düştüğünde de tekmelemeye devam ettiğini söyleyen Emriye M., "Ağzımdan ve yüzümden akan kan ile gözlerim göremez oldu. Bu sırada yine yüzüme darbe aldım. Gözümü hastanede açtım" dedi.

Samsun'un Canikli ilçesinde eski eşi İbrahim Zarap tarafından, 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde sokak ortasında darbedilen Emriye M., yaşadıklarını anlattı.

Hastanede tedavisi devam eden Emriye M., ilk olarak Zarap ile yaklaşık iki buçuk yıl önce ayrıldıklarını söyledi. Daha önce de kendisini darbettiği için Zarap'tan şikayetçi olduğunu belirten Emriye M., bunun sonucunda uzaklaştırma kararı aldırıldığını ifade etti.

Olay günüyle ilgili olarak "İbrahim çocuğumu yanına almıştı. Çocuğu almak için İbrahim ile telefondan haberleştik. Canik Belediyesi önünde olduğunu söyledi. Ben de buluşmaya tek başıma gittim" diyen Emriye M., şöyle devam etti:

"Kızım babasının yanındaydı. Ben İbrahim'e 15 metre kala çocuğu göndermesini istedim. İbrahim 'Gel al çocuk burada' dedi. Ben kendisine tekrar 'Çocuğu gönder, alkollüsün' dedim. Bunun üzerine üzerime gelerek bana yumruk attı. Yere başımı çarparak düştüm. Yerde emeklediğim sırada da benim karnıma ve vücuduma tekme atmaya devam etti. Kafamı yerlere vurdu.

'Ağzımdan ve yüzümden akan kan ile gözlerim göremez oldu'

Karnımda bulunan ve kendisinin de yaralı olduğunu bildiği ameliyat yerime de yine defaten tekme ile vurdu. Benim ağzımdan ve yüzümden akan kan ile gözlerim göremez oldu. Bu sırada yine yüzüme darbe aldım. Sonrasında da gözümü hastanede açtım. Olayın etkisiyle bayılmışım. Olay sırasında telefonumu da kırmış. Ben kesinlikle tehdit hakarette bulunmadım. Karşı koymadım. Üzerime atılı herhangi bir suçlamayı kabul etmiyorum. Eski eşim İbrahim Z.'den davacı ve şikayetçiyim."

Öte yandan İbrahim Zarap'ın olay sırasında 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.