Prof. Dr. Görür'den Bingöl'deki depremin ardından açıklama: 7’ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu aralıkta 7’ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz. En son deprem 1866 ve 7.2 büyüklükte" dedi.

Bingöl'de saat 11.20'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, saat 11.20'de Bingöl Ortaçanak merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Geçmiş olsun Bingöl...



Bugün saat 11:20’de merkez üssü Bingöl Merkez olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşadık.



İlk belirlemelere göre hamdolsun herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur.



Allah milletimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza etsin. — T.C. Bingöl Valiliği Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@bingolvaliligi) March 9, 2021

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Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, kısa süre önce Bingöl Ortaçanaklı’da 4.2’lik deprem oldu. Burası KAF ile DAF’ın kesim noktasına uzak değil, DAF zonunda ve Karlova-Bingöl arasında. Bu aralıkta 7’ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz. En son deprem 1866 ve 7.2 büyüklükte. Sevgiyle."

Arkdaşlar, kısa süre önce Bingöl Ortaçanaklı’da 4,2’lik deprem oldu. Burası KAF ile DAF’ın kesim moktasına uzak değil, DAF zonunda ve Karlova-Bingöl arasında. Bu aralıkta 7’ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz. En son deprem 1866 ve 7,2 büyüklükte. Sevgiyle. pic.twitter.com/xsro8S2Ca6 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 9, 2021

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