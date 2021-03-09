Karlov suikastı davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanığın yargılanmasında sanıkların son sözleri alınmasının ardından karar açıklandı.