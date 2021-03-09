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    Prof. Dr. Yaşar Doğan

    Prof. Dr. Doğan: Sahra tozu çamur olarak yağacak

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    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (DEÜ) Öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 11 Mart Perşembe günü Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun yağmurla birleşip, çamur şeklinde yağacağını söyledi.

    Meteoroloji verilerine göre, 11 Mart perşembe günü Türkiye'nin orta ve batı kısmında etkili olacak yağışın çamurlu olacağını iddia eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, şunları söyledi:

    "Şu an toz bulutlarının taşındığı mevsimdeyiz. Çamurlu yağışlara şahit olacağız. Özellikle de yağışların çamurunu araçların üzerinde göreceğiz. Gelecek perşembe günü İzmir ve Antalya gibi kentlerdeki araçların üzerindeki çamuru herkes fark edecek. Havada ciddi miktarda Sahra’dan gelen çöl tozu taşınımı var."

    'Bunlar çiftçinin beklediği bereket yağışlarıdır'

    Prof. Dr. Yaşar, çöl tozu ile çamurlu yağmurdan korkulmamasını belirterek, "Dünya çöllerinden her yıl 500 milyon ton kil minarali taşınır. Dünya, bu tozlarla gübrelenir. Bunlarsız yaşam olmaz. Bunlar çiftçinin beklediği bereket yağışlarıdır. Geçen pazar günü biraz atıştırdı. Ancak perşembe günü biz bu çamuru, daha fazla göreceğiz" diye konuştu.

    Sahra Çölü'nden Fransa'ya sezyum 137 radyoaktif kalıntıları geldiği yönündeki haberleri de hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, konuya ilişkin şunları söyledi:

    "Fransa'nın 1960'lı yıllarda Sahra'da yaptığı nükleer çalışmalar var. Radyoaktif kalıntıları Fransa’nın Jura Dağı’na bıraktığı iddia edildi. Çöl tozları içerisinde bu nükleer kalıntıların, Fransa'ya ve Avrupa’ya doğru geldiği tespit edilmiş. Kapı ve pencerelerin kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunulmuş. Tozlarla her şey taşınabilir. Ancak bu tozun bize bir tehlikesi yok. Bize gelen toz Sahra'nın daha doğusundan, Fransa'ya ve Avrupa’ya ise batısından ulaşıyor. Dünyanın en büyük çölü Sahra'dır, devasadır. Ancak tartışılan bu sezyum gazı bizi etkilemeyecek."
    Etiketler:
    Meteoroloji, toz, Fransa, Sahra Çölü, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
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    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
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