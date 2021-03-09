AK Partili Külünk: Bilim Kurulu'nun renklendirdiği pandemi haritasıyla Papa'nın Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor

Bilim kurulunun yüzbinde bir üzerinden hesap yapıp renklendirdiği pandemi haritası ile



Papa’nın

Kuzey Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor.



Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası.



Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek. pic.twitter.com/P3MxinXWOC