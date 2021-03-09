AK Partili Külünk: Bilim Kurulu'nun renklendirdiği pandemi haritasıyla Papa'nın Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili oluşturduğu dört renkli risk haritasını eleştirdi.
Haritayı Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak ziyareti sırasında çizilen haritaya benzeten Külünk, şunları söyledi:
- "Bilim Kurulu'nun yüz binde bir üzerinden hesap yapıp renklendirdiği pandemi haritası ile Papa’nın Kuzey Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor. Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası. Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek."
Bilim kurulunun yüzbinde bir üzerinden hesap yapıp renklendirdiği pandemi haritası ile— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) March 9, 2021
Papa’nın
Kuzey Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor.
Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası.
Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek. pic.twitter.com/P3MxinXWOC
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