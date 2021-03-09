Ümitcan Uygun'un arkadaşı, bir kadını dövdüğü anları canlı yayında paylaştı

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu öne sürülen Gökhan Özbolat, bir kadını darp ettiği anları canlı yayında paylaştı.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu söylenen ve beraber görüntüleri bulunan Gökhan Özbolat, bir kadını tekme tokat dövdüğü anları canlı yayında paylaştı.

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kadının intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kadının baygın halini canlı yayında göstermişti.

Gazete Duvar'ın haberine göre yaşanan gelişmelerin üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanarak cezaevine konulan Uygun'un yakın arkadaşı olduğu öne sürülen Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir kadını dövdüğü anları paylaştı.

Gökhan Özbolat, kadının yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar attı. Kadının çığlıklarına aldırış etmeyen saldırgan, küfür ve tehditler savurarak kadına defalarca vurdu.

Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.