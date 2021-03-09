Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık" dedi.

Hulusi Akar, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, "Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"En son teröristi etkisiz hale getirecek, asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bu konuda son derece azimli ve kararlıyız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede en son Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık. Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız."