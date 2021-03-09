İstanbul'da inşaat çukurunda 2 kardeşin ölü bulunmasıyla ilgili inşaat sahibi gözaltına alındı

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan Taksirle ölüme sebebiyet verme' soruşturması kapsamında inşaat sahibi O.A. gözaltına alındı.

Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibinin gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeş Hasan B. ve Hüseyin B.’nin evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A.’nın gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.