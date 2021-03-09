Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğan İsmail Kılınçer tutuklandı

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta, evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Kılınçer'i boğduktan sonra polise teslim olan İsmail Kılıçer'in (32), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

İsmail Kılıçer, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım" cevabını verdi.

Zanlı baba, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki altsoydan kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta, site görevlisi olarak çalışan İsmail K. (32), dün evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlunu boğmuş, ardından polisi arayıp, "Ben birini öldürdüm" diyerek teslim olmuştu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, bunun planlı bir cinayet olduğunu itiraf eden İsmail Kılınçer'in "Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm" dediği öğrenilmişti.

Kendisinin geçmişte çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söyleyen Kılınçer’in "Ben çok günah işledim ve cehenneme gideceğim. Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. İnsan ne kadar yaşarsa o kadar çok günaha girer. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim" ifadesini kullandığı aktarılmıştı.