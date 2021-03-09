Meclis'te kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına karar verildi

TBMM Genel Kurulu'nda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
TBMM'de 'kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla' bir araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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