CHP, sağlık çalışanı kadına hakaret ettiği iddia edilen meclis üyesi hakkında soruşturma başlattı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 4 Mart 2021 tarihinde Kovid-19 testi yapıldığı sırada kadın görevliye hakaret ettiği belirtilen Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyesiyle İsmail Hakkı Temel ile ilgili parti içi soruşturma başlatıldığını ve ilgili kurullar tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"4 Mart 2021 tarihinde Kovid-19 testi yapıldığı sırada görevli başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyemizle ilgili; konu yargıya intikal ettiği ve haberdar oluğu andan itibaren parti içi soruşturma başlatılmış olup soruştuma ilgili kurullarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."

Ne olmuştu?

Diş hekimi Tuğba Taşkın Öztürk ve avukatı Reha Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürmüştü.

Pandeminin başından beri filyasyon ekibinde diş hekimi olarak görev yaptığını söyleyen Öztürk, şunları söylemişti:

Mart'ın 4'ünde yaptığımız toplu taramalardan biri için kurum olarak görevlendirildik. Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine toplu tarama yapacaktık. Numuneleri aldığımız sırada CHP Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'in sözlü saldırısına uğradım. Kendisi bana dönüp 'Sen mi yapacaksın bana testi' dedi. Ben de 'Evet ben yapacağım' dedim. Sonra eliyle işaret ederek 'Ama senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim ya beni zehirlersen?' diye sordu. Ben tabii o anda kamu görevimi icra ettiğim için kendisine sadece burada görevli bir hekim olduğumu isterse yaptırmayacağını söyledim.

Numune vermek için bana döndü, ben de kendisinden maskesini çıkarmasını ağzını açmasını istedim. Çünkü sürüntü testi yapacaktım. Ona az önceki sözlerin çok kırıcı olduğunu ve hiç şık bulumadığımı belirttim. Ancak kendisi bana dönüp 'Ama haklıyım, yani kafanda şu şey var, ben şimdi sana nasıl güveneyim. Ya zehirlenirsem ya beni öldürürsen' dedi. Yaşadığım bu olay gerçekten beni derinden üzdü ve onurumu çok kırdı. Hem yardımcı çalışanlarımızın hem de diğer insanların gözü önünde olay vuku buldu.

İddialara cevap veren Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel ise yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemişti.

Temel, bugün gözaltına alınmış, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.