Benzine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, benzine bu gece itibarıyla 30 kuruş zam geleceği belirtildi.

Açıklamada, "10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 30 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.