Lokalde çay içen adamı kalbinden bıçakladı: 'Uykusuz kaldığım için sinirliydim, o yüzden öldürdüm' dedi

Kocaeli'nde dernek lokalinde çay içen genci kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren kişi, "Uykusuz kaldığım için sinirliydim, o yüzden onu öldürdüm" dedi.

İzmit'te 19 Eylül 2020 tarihinde, bir derneğin lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir Onay tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı.

Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Onay ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Onay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.