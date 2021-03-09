AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan, başka ülkelere güvenerek Türkiye karşıtı adımlar atıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan, başka ülkelere güvenerek Türkiye karşıtı adımlar atıyor. Bunlar çıkarlarının bittiği yerde Yunanistan'ı terk edecekler. Bu yüzden Yunanistan, Türkiye ve KKTC ile müzakere masasına oturmalı" açıklamasında bulundu.