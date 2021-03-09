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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan, başka ülkelere güvenerek Türkiye karşıtı adımlar atıyor

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan, başka ülkelere güvenerek Türkiye karşıtı adımlar atıyor. Bunlar çıkarlarının bittiği yerde Yunanistan'ı terk edecekler. Bu yüzden Yunanistan, Türkiye ve KKTC ile müzakere masasına oturmalı" açıklamasında bulundu.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Kadın haklarıyla ilgili daha fazla duyarlılık gösterelim.
    • Cumhurbaşkanımız Kadın Kolları Toplantısı'nda da açıkladı. Yeni bir komisyon kurulacak. Kadına şiddetle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.
    • Emine Erdoğan hanımefendi çok güzel ifade etti, kadın her incindiğinde insanlık incinir.
    • Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor.
    • Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız. Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız.
    • Dünyanın gıpta ettiği bir aşılama süreci yürütüyoruz. Ama muhalefet partilerinden hala gereksiz, '4 maskeyi dağıtamıyorsunuz' şeklinde gerçekle alakası olmayan eleştiriler geliyor.
    • Aşılamalar, büyük kapasiteyle, sağlık organizasyonumuzun büyük yeteneğiyle yerine getiriliyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız.
    • Kongrelerimiz vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz demokrasi şölenlerini zirveye ulaştıracağız.
    • Türkiye, her zaman Arap ülkelerinin toprak birliğini savunuyor. Ama bir ülke Türkiye'ye yönelik saldırılara karşılık veremiyorsa Türkiye olarak müdahalede bulunabiliriz.
    • Yunanistan, başka ülkelere güvenerek Türkiye karşıtı adımlar atıyor. Bunlar çıkarlarının bittiği yerde Yunanistan'ı terk edecekler. Bu yüzden Yunanistan, Türkiye ve KKTC ile müzakere masasına oturmalı.
    • Yunanistan’ın, KKTC’ye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne saygılı bir şekilde müzakere masasında sonuç araması her şeyden daha kıymetlidir.
    • İstikşafi görüşmelere rağmen Yunanistan, Türkiye karşıtı hamlelerine devam ediyor. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Arap Birliği’nin, Türkiye'ye dönük olarak yayınladığı bildiriyi doğru bulmuyoruz. Türkiye hakkında verilen kararların çoğu mesnetsizdir.
    • Avrupa Birliği, Türkiye ile daha iyi işlere imza atmalı. Avrupa için tehdit, kendi içerisindeki aşırı sağcıların daha da ilerlemesine yol açan yanlış politikalardan kaynaklanıyor.
    • Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz.
    • Diğer dinlere ait ibadethaneler konusunda, Türkiye ile yarışabilecek bir ülke olduğunu düşünmüyorum.
    • (Papa-Sistani görüşmesi) Bu yaştaki iki siyasi ve dini liderin bir araya gelmesinin Irak ve bölge için iyi bir sonuç üretmesini ümit ediyoruz.
    • Papa’nın kiliseler ile birlikte saldırıya uğrayan camilerle ilgili olarak verdiği mesajı olumlu değerlendiriyoruz.
    • (ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma gündemi) Masaya dönülmelidir, kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalanmalıdır. Karşılıklı bütün dünyanın önünde taahhütlerde bulunulmalıdır.
    Etiketler:
    Kıbrıs, Avrupa Birliği, Arap Birliği, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Kadına şiddet, AK Parti MYK Toplantısı, Rasim Öztekin, Ömer Çelik, AK Parti
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