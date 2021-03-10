Kadına yönelik şiddet görüntülerine ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, G.Ö. isimli kişinin bir kadına şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada tekrar ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu.
Olayın ve görüntülerin 2020 yılı Ağustos ayına ait olduğunu açıklayan Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan 3 şüphelinin tespit edilip 3 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini açıkladı.
Ankara’da, 7 Mart’ta, bir kadın, evli olduğu erkek tarafından, sokak ortasında şiddet gördü!#8MartDünyaKadınlarGünü#KadınaŞiddeteHayır#WomensDay pic.twitter.com/sPSP69Y1t5— Kadın Cinayeti | #KadınaŞiddeteHayır (@kadin_cinayeti) March 8, 2021
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