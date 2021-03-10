İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 'kozmik depo': Yaklaşık 200 bin delil saklanıyor

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın ‘kozmik odası’ olarak tanımlanan adli emanet depolarında, Türkiye’nin en önemli soruşturma ve davalarına ait yaklaşık 200 bin delil yoğun güvenlik önlemleri altında saklanıyor.

İstanbul Adalet Sarayı’nın adli emanet depoları, çok önemli dava ve soruşturmaların delillerine ev sahipliği yapıyor. Saklanan deliller arasında FETÖ’nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar, 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilenler, Reina saldırısında kullanılanlar, Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen keskin nişancı tüfeğinin de içinde olduğu 15 bin silah ve PKK’nın Kuzey Irak’ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli malzemeler de var. Cinayet şüphesi taşıyan intihar ile cinayet davalarında olay yerinden alınan kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor.

19 odada 200 bin delil

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, emanet depolarını, içerisindeki önemli delilleri ve yoğun güvenlik önlemleriyle sürdürdükleri zorlu çalışma sistemlerini şöyle anlattı:

© AA / İsa Terli İstanbul'un adli emanet deposu ilk kez görüntülendi

Reina'dan 15 Temmuz'a 15 bin silah

Adli emanet depolarında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kullandığı ve evlerinde bulunan silahlar, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler ve 1 Ocak 2017 yılında yaşanan Reina saldırısının da aralarında olduğu önemli dosyalara ait silahlar ayrı bir emanet deposunda saklanıyor. Başsavcı Çiçek, bu depoda 15 bin silah olduğunu söyledi.

'24 saat takip ediliyor'

Başsavcı Çiçek, adliyenin kozmik odası olarak tanımladığı önemli dava ve soruşturmaların delillerinin olduğu depoların şifreli ve kilitli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var.”

'Bir mermi çekirdeği bile önemli'

Adli emanet depolarındaki tek bir delilin bile önemi büyük. Başsavcı Çiçek, “Mahkemeler bu emanette bulunan delillere göre karar veriyorlar. Bir mermi çekirdeğini kaybederseniz o cinayetten yargılanan insan cezadan kurtulur. Çok şükür 2011 yılından beri herhangi bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.