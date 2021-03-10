Yeni Şafak yazarı Acet: İmamoğlu ile Akşener cumhurbaşkanlığı için yarışan iki rakip

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında İmamoğlu'nun 'kendisini hem İYİ Parti, hem de HDP'den oy alabilecek yegane aday olarak gösterdiğini' öne sürdü.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 'Ekrem İmamoğlu’nun dilinin altında ne var? O paylaşımı Akşener’i ekarte etmek için mi yaptı?' başlıklı bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan 8 Mart paylaşımına değindi.

"İmamoğlu ve kendisini parlatıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na taşıyan ekibi, bununla yetinme niyetinde değil" diyen Acet, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığını hedeflediğini söyledi ve "Akıllarında yukarısı, en yukarısı var" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun 8 Mart mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın isimlerine aynı paylaşımda yer vermesi üzerine yaşanan tartışmalara da değinen Acet, İmamoğlu ile Akşener'in 'aynı ortaklıkta cumhurbaşkanı adaylığı için yarışan iki rakip' olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Hem Akşener, hem İmamoğlu, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.

Bu anlamda şu anda aynı çatı altında birbirlerine rakip durumdalar.

O halde, İmamoğlu’nun tebrik mesajını kişisel siyasi hesaplarından bağımsız düşünmek mümkün mü?

Mesajın içeriğinden çok, İYİ Parti içinde kopardığı fırtınaya bakacak olursa, öyle bir mesajdan nasıl bir sonuç beklendiğini de anlamamız kolaylaşıyor.

'İmamoğlu Akşener'in zayıf karnını hedef alıyor'

İmamoğlu, kendisinin hem İYİ Parti seçmeninden, hem de HDP’den oy alabilecek yegane aday olabileceğini ihsas ediyor.

Üç başlık halinde sıralayacak olursak bu paylaşımıyla;