Batman Sason'da öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

Batman'ın Sason ilçesinde sabah saatlerinde Sason'a bağlı Gürgenli köyü mevkisinde öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar için insan zinciri

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı.

Batman'da öğrencileri ve işçileri taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 27 yaralı https://t.co/cqCr6JJHjx pic.twitter.com/o1Qx0t8bp4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 10, 2021

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Öğrenci olan iki kardeş hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

Yaralılar ise kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.