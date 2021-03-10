Türkkan, İYİ Parti’nin ‘HDP kapatılsın’ çağrılarına karşı tavrını açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, KRT TV'de yayımlanan Şimdiki Zaman programında HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrıları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan fezlekeleri değerlendirdi.
Türkkan, gazeteci Gürkan Hacır'ın "İYİ Parti, HDP'nin kapatılmasını istiyor mu?" sorusuna "Siz HDP'nin gerçekten kapatılmak istendiğine inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.
Türkkan, şöyle devam etti:
- "HDP, Cumhur İttifakı'nın elinin altında duran bir levye, ne zaman sıkışsa milleti dövmek için çıkarıp işi bitince yerine koyuyor. Bugüne kadar 8 kere HDP ile alakalı parti kapatılmış, bir şekilde geri gelmişler. Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz. Bizi sınamak için yapıyorlarsa hodri meydan. Getiremezler asla ve kat'a."
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