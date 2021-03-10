Bireysel silahlanma başvurusu 2020 yılında yüzde 34 arttı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı rapora göre, silah bulundurma ruhsatı için 2019'da 13 bin 206 başvuru yapılırken, 2020'de bu sayı yüzde 34 artarak 17 bin 751 oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda silah ruhsat işlemlerine ilişkin rakamlar yer aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, jandarmaya 2019 yılında silah bulundurma ruhsatı için 13 bin 206 başvuru yapılırken 2020 yılında ise bu oran yüzde 34 artarak ve 17 bin 751’e çıktı.

Geçtiğimiz yıl sadece jandarma sorumluluk bölgesinde, 6 bin 382 kişi kayboldu.

3 binin üzerinde şüpheli ölüm

İlk kez paylaşılan intihar rakamlarına göre 2020 yıllında bin 23 yurttaş yaşamına son verdi. Faaliyet raporunda, 5 bin 593 yurttaş da intihara teşebbüs etti.

Jandarma sorumluluk alanında 3 bin 116 şüpheli ölüm yaşandığı da kayıtlara geçti.

Çevre suçlarında da artış

Raporun 'çevre suçları' başlıklı bölümünde de şunlar yer aldı: “Çevre suçlarında bir önceki yıla göre yüzde 816 oranında artış olmuştur. 2019 yılında 19 bin 61 çevre suçu gerçekleşirken 2020 yılında ise 174 bin 646 çevre suçu gerçekleşmiştir. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2019 yılında 389, 2020 yılında 286 orman yangını meydana gelmiş, bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir azalış gerçekleşmiştir."