Hürriyet yazarı Çakmakçı: Okullar bütün yaz açık

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 Temmuz sonrası yeni bir program üzerinde çalıştığını belirterek, "Normal takvime göre okullar 18 Haziran’da kapanacaktı, bu tarih 2 Temmuz’a çekildi. Temmuz ve ağustos aylarında da ‘gönüllü okul’ olacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" açıklamasını hatırlatan Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, Bakanın bu açıklamasının gözleri eğitimdeki ‘en kısa yaz tatili’ne çevirdiğini belirterek, "Normal takvime göre okullar 18 Haziran’da kapanacaktı, bu tarih 2 Temmuz’a çekildi. Temmuz ve ağustos aylarında da ‘gönüllü okul’ olacak" dedi.

Çakmakçı, “Okullar bütün yaz açık” başlıklı yazısında, “Şimdi 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen kapanış zilinin çalması için 2 Temmuz’u bekleyecek. Her ne kadar kapanış zili 2 Temmuz’da çalacak olsa da Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir program üzerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

‘Gönüllü okul’

Bir yıldır okullardan uzan kalan öğrencilerin eksik kalmaması için 2 Temmuz sonrası "Gönüllü okul" programının hazırlandığı belirten Çakmakçı, şunları yazdı:

“Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için “takviye programı” niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak. Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine “gönüllülük” esası olacak. Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.”

‘Öğretmenlere bu çalışmanın karşılığında ayrıca ücret ödenecek’

Öğretmenlere de isteğe bağlı bir çalışma planının yapılacağını anlatan Çakmakçı, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

Öğretmenlere de isteğe bağlı çalışma planı yapılacak. Gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmenlere bu çalışmanın karşılığında ayrıca ücret ödenecek. Gönüllü okul uygulaması büyük ihtimalle yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

'Karneler 2 Temmuz’da'

Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimini 2 Temmuz’a kadar uzattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı gibi ders zili sona erdiğinde karneler de verilecek. Sınavlar daha erken de yapılsa, öğrenciler hangi sınıfta olursa olsun 2 Temmuz’da karnelerine kavuşacak. 2 Temmuz’a kadar olan süreçte müfredat biraz daha yavaşlatılarak, eksik kalan bölümler ve varsa takviye programı uygulanacak. Eğitimciler müfredattaki açığın kapatılması için bunun bir fırsat olduğu görüşünde. 2 Temmuz’a kadar öğrenciler yine velilerin onayı ile istemezlerse yüz yüze eğitime katılmayacak.”

‘Yeni eğitim yılı ağustosta başlayabilir’

Çakmakçı, okulların ne zaman açılacağına ilişkin de “Okullarda yeni takvim yakında açıklanacak. Bu eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos’ta başlamıştı. Bir sonraki yılın ders zilinin de 31 Ağustos günü başlama ihtimali üzerinde çalışılıyor” diye yazdı.