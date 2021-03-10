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    Erdoğan: CHP zihniyeti mensupları bir tweet yarışında, damat kadar taş düşsün başınıza

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103101043994784-erdogan-chp-zihniyeti-mensuplari-tweet-yarisinda-damat-kadar-tas-dussun-basiniza/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yaptığı yorumları değerlendirdi. Erdoğan, "CHP zihniyeti mensupları bir tweet yarışında. Tutturmuşlar bir damat da damat, damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında vatandaşların Miraç kandilini tebrik eden Erdoğan, "Ülkemize, milletimize, ümmetimize huzur ve esenlik vermesini diliyorum" dedi.

    Erdoğan ardından Türkiye'nin yenilenebilir enerji başta olmak üzere, yatırımlarıyla bu alanda dünyada en büyük atılımı yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

    "Güneşimizden suyumuza kadar enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. En büyük atılımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'dir" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

    • "Nükleer güç santrallerinin ülkemize gelişi her nedense sürekli engellenmiştir. Biz de Türkiye'ye nükleer güç santrali kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Bunun başında CHP zihniyeti var."

    Erdoğan, bu noktada sosyal medyada eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yapılan paylaşımlara değindi. "CHP zihniyeti mensupları bir tweet yarışında. Tutturmuşlar bir damat da damat, damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza" diye konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezerviyle ilgili ileri sürülen iddialara da tepki gösterdi. 

    Erdoğan, şöyle konuştu:

    • "Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemden beri Sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP döneminde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir.
    • Biz görevi devraldığımızda IMF'e borç 23,5 milyar dolardı. CHP zihniyetinden devraldık. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Sizin şu anda sözcünüz hazinede çantacı olarak dolaşırdı, ne yazık ki bu ülkenin ne hazinesini ve Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Enerjide bizim bir tane ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. Berat Bey'in görevde olduğu dönemde 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi aldık. Şimdi bir tanesini daha alıyoruz.

    'Ey o tweeti atanlar, damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde bu adımlar atıldı'

    • Filomuz dünyada belki de en güçlü filolardan oluyor. Artık ben sismik araştırmalarımızı da rahatlıkla yaparım, sondaj çalışmalarımızı yaparım. İstersem bu gemilerimi dünyanın değişik ülkelerine de kiralarım. Bunlar da çok ciddi rakamlar. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye elini açan değil, el veren bir ülke konumundadır. Ey o tweeti atanlar, damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde bu adımlar atıldı."

    Devamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili olarak bilgi veren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da "Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 4800 megavatlık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis tek başına ülkemizin elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? Yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Kafa yorun da millet sizi adam sansın" diye seslendi.

    Erdoğan, kalkınmanın temel altyapısı olarak nitelediği enerji konusunda Türkiye'nin takdire şayan bir gelişme gösterdiğini ve bunu kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi. 

    "Biz işimize bakıyoruz. 2002 yılında kurulu enerji gücümüz 32 bin mW bulmazken, bugün 96 bin mW'ı geçmiş durumdadır. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13., Avrupa'da 6. sıradayız" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

    • "Diğer yandan ülkemizi bir enerji üssü haline getirecek projeleri de hayata geçiriyoruz. TANAP ve TürkAkımı projelerimizi işler hale getirdik. TransAdriyatik Boru Hattı Projesi'ni de tamamladık. LNG terminalini de Aliağa'da, ikincisini de Dörtyol'da devreye aldık. Fatih ile Tuna-1 kuyusunda doğalgaz rezervi bulduk. Yavuz 4 adet sondaj gerçekleştirdi.

    'Anladın mı Bay Kemal? Bunun adı finans yönetimidir'

    • Kanuni Filyos Limanı'nda çalışmalarına devam ediyor. Türkiye bu 3 sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Sıfırdan inşa ettirmeye kalksaydık 2,1 milyar dolar ödememiz gerekecekti. Anladın mı Bay Kemal. Bunun adı finans yönetimidir. Kalkıp da sen bize Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti diye sorma. Sen tarihine bak. IMF'e olan borçlanma, Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı bunun hesabını verin. Bu sondajları kiralık gemiyle yapsaydık, satın aldığımızdan daha fazla bedel ödeyecektik.
    • Yaptığımız yatırımlarla ülkemizin doğalgaz tüketimi 47.7 milyar metreküpe yükseldi. Doğalgaz kullanım oranı yüzde 80.4'e çıktı. Bu refah düzeyinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Kömür kullanan neredeyse kalmadı. Doğalgaz depolama kapasitemizi 0'dan 3.84 milyar metreküpe ulaştırdık. Maden ihracatımız 4.3 milyar dolar seviyelerine geldi. Linyit rezervimizi 19.5 milyar tona, bor kimyasallarının 2.75 milyon tona yükselttik. Mazıdağı'nda 4 adet altında izabe tesisinin yapımına başladık.

    'Şahsımıza, ailemize, çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı tebessümle takip ediyoruz'

    • Biz ülkemizi bu eserleri ve hizmetleri kazandırırken tek muhatabımız millettir. Milletimize layık olduğu hizmetleri sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizden alamadıkları iktidar vizesini, ülkesinin felaketinde arayanlar olabiliyor. Bunlara da yanlış yolda ilerlediklerini anlatmaya çalışıyoruz. Şahsımıza, ailemize, çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı tebessümle takip ediyoruz."

    İzmir'de düzenlenen kongrelerinde muhalefete kendileriyle nasıl yarışabilecekleri konusunda 'tüyo verdiğini' anlatan Erdoğan, "Bir kez daha tekrarlayayım ki kimse 'duymadım, görmedim' demesin" ifadesini kullandı. Erdoğan, bunları şöyle sıraladı:

    • "Muhalefete düşen 'Bunlar 132 yeni üniversite açtı, biz 264 üniversite açacağız. Bunlar 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, biz 44 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız. Bunlar turist sayısını 52 milyona kadar çıkardı, biz 104 milyona çıkaracağız' demektir. Bu hedefleri kuru sözle bile ifade edemiyorsanız milletin vaktini boşa harcamayın."

    'Biz halkımıza maske dağıtamamışız, bu ne vicdansızlıktır ya'

    Erdoğan, sözlerini noktalarken tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değindi. Salgının etkisini artırarak sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin salgınla mücadelesini ilk vakadan itibaren kararlılıkla yürüten ülkelerin başında geldiğini kaydetti. Erdoğan, şunları anlattı:

    • "Bugün hala gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, öyle istediğiniz gibi hastaneye gidemezsiniz. Ancak telefonla yaptığınız başvuru kabul edilirse hastaneye girebilirsiniz. Maske karmaşasını hatırlayın, yoğun bakım krizlerini hatırlatın. Bunları dünyaya anlatıyorum. İnsanlığın üzerine çöken korku ve umutsuzluk iklimini hatırlayın. Türkiye böyle bir duruma düşmedik. Utanmadan sıkılmadan öyle tweetler atıyorlar ki, biz maskesiz kalmışız. Biz halkımıza maske dağıtamamışız. Bu ne vicdansızlıktır ya, bu ne terbiyesizliktir ya?"

    Erdoğan, salgına karşı alınan tedbirlerin iller bazında kademeli olarak kaldırılması kararı sonucu oluşturulan renkli risk haritasıyla ilgili de konuştu. Erdoğan, "Hiç şüphesiz ideal olmamakla birlikte bu sistemin nispeten adil olduğunu düşünüyoruz. İllerimizdeki gelişmeyi önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında değerlendirerek haritayı güncelleyeceğiz" dedi.

    Etiketler:
    Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Twitter, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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