Kayıt
13:12 10 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    26 ilde alarm verildi: Turuncu olan birçok il kırmızıya döndü

    © AFP 2021 / Yasin Akgül
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 33
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1043083467_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_39753c05b194b3393ca1872c52c787ca.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103101043995093-26-ilde-alarm-verildi-turuncu-olan-bircok-il-kirmiziya-dondu/

    Sağlık Bakanlığı’nın haftalık açıkladığı vaka sayıları, illerin kaderinde etkili olacak. Başta İstanbul, daha önce turuncu olan pek çok ilde artan vakalar ‘kırmızı’ alarma yol açtı. Bilim Kurulu üyeleri ise illerin yeni rengini vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları ve yatak sayısı gibi birçok etken belirleyeceği konusunda uyardı.

    Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki illerin ‘düşük’, 11-35 arasının ‘orta’, 36-100 arasının ‘yüksek’, 100’ün üstündeki illerin ise ‘çok yüksek riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

    ‘Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor’

    20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100’ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57’ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor. 

    Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, “Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak” dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: Vaka artışında mutasyon etkisi olabilir

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ise Karadeniz’den başlayarak, Türkiye’deki birçok bölgede hızlıca artan günlük vakaların İngiltere kökenli varyantın bir göstergesi olabileceği görüşünde: 

    “Halkımız katı kuralları beklemeden, kendileri kurallarını koymalı. Bunun için özellikle kırmızı bölgelerde yaşayanlara, iş ve eğitim gibi zorunlu konular dışında kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını öneriyorum.”

    Sinop’ta sokakta sohbet yasaklandı

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 314.15’e yükselen Sinop’ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek tedbirler alındı. Kent genelinde binaların önü ve girişlerinde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi yasaklandı.

    Edirne’de trafiğe kapalı caddelere bariyer uygulaması

    Kırmızı renkli Edirne’de 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart’ta 107.43 iken son açıklanan haritada 180.01’e yükseldi. Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan kentte, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi’ne girişlere bariyerler konarak 4 metrekareye 1 kişi sınırlaması ve HES kodu zorunluluğu getirildi. Çay ocaklarının faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

    İzmir’de vakalar yüzde 50 arttı

    Yüksek riskli turuncu iller arasında yer alan İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat- 5 Mart’ta şehirdeki Kovid-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını söyledi. Vali kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi.

    26 ilde tehlike çanları

    Sağlık Bakanlığı’nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıktı. Bu iller Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin olarak sıralandı. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100’ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı.

    İlgili konular:

    Giresun'da koronavirüse karşı yeni karar: Türkiye'de ilk kez uygulanacak
    Ankara’da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı
    Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 66 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı
    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, vaka, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19, Koronavirüs, Sinop, Artvin, İstanbul, İzmir, Edirne, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kapancı, Buradayız birlikteyiz dayanışıyoruz, özgür yaşam yolunda ilerliyoruz. Bugün özgür zılgıtlarımızı alandan güneşe göndereceğiz. Bir kez daha hep birlikte savaşlara karşı yaşamı, köleliğe karşı özgürlüğü savunuyoruz diyoruz” diye devam etti.
    Fotoğraflarla Diyarbakır’da 8 Mart mitingi
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet