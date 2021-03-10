'BM himayesindeki Afganistan konferansı 27 Mart'ta Türkiye'de yapılabilir'

Afgan Tolo News televizyonunun Taliban'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Afganistan hükümeti ile Taliban arasında yıllardır süren çatışmalara barışçıl çözüm bulunması amacıyla düzenlenmesi planlanan konferansın tarihi ve yeriyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Kaynaklar, söz konusu konferansın 27 Mart'ta Türkiye'de yapılabileceğini ifade etti.

Afganistan'da hükümet güçleri ile daha önce ülkenin kırsal kesimlerinde önemli bir alanı ele geçirerek büyük şehirlere saldırılar düzenleyen Taliban militanları arasında çatışmalar sürüyor. Afgan ulusal savunma ve güvenlik güçlerinin ülke genelinde terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a barış görüşmeleriyle ilgili önerilerin yer aldığı bir mektup göndermiş ve "Türkiye'den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için iki taraf arasındaki üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.