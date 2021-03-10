Çiçekçi kadının Oxford'da okuduğunu sandığı kızının İstanbul'da emlakçıda çalıştığı ortaya çıktı

Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un Oxford'da öğrenim görmediği ortaya çıktı. Merve Bozkurt’un İstanbul'da bir emlakçıda çalıştığı ve hiç yurt dışına gitmediği, pasaportunun dahi olmadığı öğrenildi.

Gazetecilerin 8 Mart Kadınlar Günü’nde röportaj yaptığı Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığın en eski çiçekçilerinden Gülseren Bozkurt, çiçek satarak çocuklarını okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlatmıştı.

Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre ise, sosyal medyada yoğun ilgi gören bu röportajın sonrasında hayırseverler Gülseren Bozkurt'un kızı Merve Bozkurt'a burs vermek istedi. Ancak Merve Bozkurt’un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı. Annesinin yurtdışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta uzun süredir İstanbul'da yaşadığı ve hiç yurt dışına gitmediği ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte genç kız sosyal medya hesaplarını kapattı. Ailesine gerçeği anlatmak zorunda kalan genç kızın ailesi ve yakınlarına, "Annemi üzdüğüm için kendimi çok kötü hissediyorum. Bir hikaye uydurdum. Bu hikayeye kendim dahil herkesi inandırdım. Oysa İstanbul'da bir emlak ofisinde çalışıyordum" dediği öğrenildi. Genç kızın pasaportunun olmadığı ve yurt dışına hiç gitmediği belirtildi.