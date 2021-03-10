Erdoğan: FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın 84 milyonun tamamı için ortak bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Erdoğan, "Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) '100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, özlemle yad ediyorum. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ersoy ile ilgili olarak "Mehmet Akif inandığı gibi yazan, bunu saklamayan bir dürüstlük abidesidir. Akif, bir direniş önderidir. 600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması için Anadolu'yu şehir şehir, köy köy dolaşmıştır" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların şairidir. Bizim olduğu kadar, tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Ortak bir değerimizdir. Yazdıkları ve mücadelesi ile ebediyete kadar milletimizin kalbinde bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir."

İstiklal Marşı'nı, okuyan ve sözlerini anlayan her insanda aynı hissiyatı, coşkuyu doğuran bir hürriyet meşalesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Mehmet Akif, bu millette eşsiz bir İstiklal Marşı armağan etmiştir. İstiklal Marşı'mızı sadece bağımsızlığımızın timsali olarak değil, 84 milyonu birleştiren bir mutabakat metni olarak da görüyoruz" diye konuştu.

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"Mehmet Akif Ersoy, gerçek bir İslam neferidir. Türkçeyi muazzam kullanan özel bir şairdir. Hayatı şiire, şiiri hayatına bu kadar yakışan bir insana edebiyatımızda rastlayamazsınız. Düşündüklerini yazmaktan çekinmeyen bir şairdir. Anadolu'yu şehir şehir gezmiştir" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: