MHP'li Büyükataman'dan Akşener'e 'yaşam formu' yanıtı: Ölüm formu

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, kendisinden 'yaşam formu' diye bahseden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yazılı açıklamayla tepki gösterdi: "Türk devletini parçalamak üzere oluşturulan bu 'ölüm formu'; kendisini imal eden hain emellerin kötü bir figüranıdır."